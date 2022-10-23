Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+13° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
2 часа назад

Разведенную актрису Светлану Ходченкову заподозрили в новом романе

Слово и Дело

Актрису Светлану Ходченкову заподозрили в новом романе. Незамужняя артистка появилась в Театре Наций с кавалером. Светлана Ходченкова дала поклонникам повод подозревать ее в романе с неизвестным мужчиной. На это намекал своеобразный формат общения пары.

Разведенную Ходченкову заподозрили в новом романе
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«По словам наших инсайдеров, они вели себя как пара и держались за руки», — передает Telegram-канала «Только никому...».

Светлана Ходченкова уже была замужем за актером Владимиром Яглычем. Они познакомились на съемочной площадке фильма «Карусель». Супруги даже планировали завести ребенка, но брак распался. Как утверждала Ходченкова, Яглыч оказался очень ревнивым.

Звёзды,Светлана Ходченкова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители