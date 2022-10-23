Разведенную Ходченкову заподозрили в новом романе

Актрису Светлану Ходченкову заподозрили в новом романе. Незамужняя артистка появилась в Театре Наций с кавалером. Светлана Ходченкова дала поклонникам повод подозревать ее в романе с неизвестным мужчиной. На это намекал своеобразный формат общения пары.

«По словам наших инсайдеров, они вели себя как пара и держались за руки», — передает Telegram-канала «Только никому...».

Светлана Ходченкова уже была замужем за актером Владимиром Яглычем. Они познакомились на съемочной площадке фильма «Карусель». Супруги даже планировали завести ребенка, но брак распался. Как утверждала Ходченкова, Яглыч оказался очень ревнивым.