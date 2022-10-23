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2 часа назад

Беременную Ольгу Орлову обокрали в чужой стране

Мослента

Беременную ведущую телепроекта «Дом-2», экс-солистку группы «Блестящие» Ольгу Орлову обокрали в чужой стране. Об этом она рассказала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Беременную Ольгу Орлову обокрали в чужой стране
Фото: МослентаМослента

«Ужин. Погода была прекрасная, и мы решили не брать такси, а прогуляться пешком до ресторана. Путь был через Дуомскую площадь. Поужинали, принесли счет. Я открыла сумочку и поняла, что там нет денег. Все наши наличные до копейки достались ворам», — описала Орлова произошедший с ней в Италии казус в сторис.

Звезда объяснила, что ей пришлось взять с собой именно наличные деньги, так как российские карты в Европе сейчас не принимают. «Это была большая сумма, и расстройство мое тоже было очень большим. Но тут винить, кроме меня, некого. Я прозевала, отвлеклась, за что и поплатилась», — отметила она.

Звёзды,Ольга Орлова,
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