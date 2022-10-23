Дизайнер раскритиковал нелепый вид Наташи Королевой

Модный дизайнер Аполлон Байгакофф прокомментировал вечерний променад певицы Наташи Королевой . По мнению стилиста, артистка не уделяет внимание деталям в своей одежде.Байгакофф подчеркнул, что неправильный выбор наряда добавляет исполнительнице лишние килограммы. К тому же, у Королевой, по мнению дизайнера, отсутствует чувство сезонности. Певица выбрала пальто цвета свежей травы.

«Королева следует антитрендам. Комбинезон в крупный горох, который полнит. Яркое пальто, которое могло бы смотреться в весенний период. Единственное, что интересно – это косынка и обувь», — приводит слова эксперт портал BLITZ+.

Отметим, что претензии к Королевой по поводу уместной цветовой гаммы звучат не только в модных кулуарах. Недавно певицу обвинили в неуместных цветах во время своего выступления. Там даже усмотрели политическую составляющую. Королева использовала во время композиции «Желтые тюльпаны» цвета украинского флага, за что потом и оправдывалась.