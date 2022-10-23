Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+13° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
1 час назад

Дизайнер Байгакофф раскритиковал нелепый вид Наташи Королевой

Слово и Дело

Модный дизайнер Аполлон Байгакофф прокомментировал вечерний променад певицы Наташи Королевой. По мнению стилиста, артистка не уделяет внимание деталям в своей одежде.Байгакофф подчеркнул, что неправильный выбор наряда добавляет исполнительнице лишние килограммы. К тому же, у Королевой, по мнению дизайнера, отсутствует чувство сезонности. Певица выбрала пальто цвета свежей травы.

Дизайнер раскритиковал нелепый вид Наташи Королевой
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Королева следует антитрендам. Комбинезон в крупный горох, который полнит. Яркое пальто, которое могло бы смотреться в весенний период. Единственное, что интересно – это косынка и обувь», — приводит слова эксперт портал BLITZ+.

Отметим, что претензии к Королевой по поводу уместной цветовой гаммы звучат не только в модных кулуарах. Недавно певицу обвинили в неуместных цветах во время своего выступления. Там даже усмотрели политическую составляющую. Королева использовала во время композиции «Желтые тюльпаны» цвета украинского флага, за что потом и оправдывалась.

Звёзды,Наташа Королева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители