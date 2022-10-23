Мадонна заявила, что благодаря ей появились Карди Би и Майли Сайрус

Певица Мадонна вспомнила в Instagram о своей первой книге "Секс", рассказывающей о сексуальных фантазиях ее альтер-эго Диты. Она заявила, что описанные в ней откровения помогли более молодым артисткам не бояться сексуальности в образе.

"30 лет назад я опубликовала книгу "Секс", в которой были мои голые фотографии, целующихся друг с другом мужчин и женщин, а также меня, которая целовалась со всеми", - написала певица.

Она добавила, что также поделилась с читателями своими мыслями о сексуальности и рассказала о своих фантазиях. По мнению Мадонны, этот смелый поступок общество оценило только спустя время. Так, после выхода "Секса" журналисты пытались пристыдить певицу за то, что она "раскрыла себя как женщину", называли ее "дьяволом", "еретиком" и "ведьмой".