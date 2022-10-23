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51 минуту назад

Мадонна заявила, что благодаря ей появились Карди Би, Ким Кардашьян и Майли Сайрус

Газета.Ruиещё 1

Певица Мадонна вспомнила в Instagram о своей первой книге "Секс", рассказывающей о сексуальных фантазиях ее альтер-эго Диты. Она заявила, что описанные в ней откровения помогли более молодым артисткам не бояться сексуальности в образе.

Мадонна заявила, что благодаря ей появились Карди Би и Майли Сайрус
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"30 лет назад я опубликовала книгу "Секс", в которой были мои голые фотографии, целующихся друг с другом мужчин и женщин, а также меня, которая целовалась со всеми", - написала певица.

Она добавила, что также поделилась с читателями своими мыслями о сексуальности и рассказала о своих фантазиях. По мнению Мадонны, этот смелый поступок общество оценило только спустя время. Так, после выхода "Секса" журналисты пытались пристыдить певицу за то, что она "раскрыла себя как женщину", называли ее "дьяволом", "еретиком" и "ведьмой".

"Теперь Карди Би может петь свою песню WAP. Ким Кардашьян может украсить обложку любого журнала своей голой задницей, а Майли Сайрус - кататься на разрушающем шаре. Пожалуйста", - заключила певица.

Звёзды,Мадонна,Майли Сайрус,КИМ КАРДАШЬЯН,
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