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49 минут назад

Участница Spice Girls Мел Би помолвлена со своим земляком из Лидса

Газета.Ru

Участница группы Spice Girls, 47-летняя Мел Би, помолвлена с парикмахером из города Лидса Рори Макфи, с которым встречается с 2018 года. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники в окружении певицы.

Участница Spice Girls помолвлена со своим земляком из Лидса
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как рассказал собеседник издания, 36-летний бойфренд Мел Би сделал ей предложение в загородном отеле Cliveden House в графстве Беркшир, опустившись на колено и преподнеся кольцо с грушеобразным бриллиантом цвета шампань. Стоимость кольца из розового золота оценивается примерно в £100 000.

"Мел очень счастлива, и для нее это очень важно, потому что она многое пережила. Пришлось приложить немало усилий, чтобы она вновь доверилась мужчине и снова поверила в любовь", - рассказал источник.

Он добавил, что певица много лет знакома с Рори Макфи, который родился в том же городе, что и она.

"Он абсолютная противоположность многим парням, с которыми она встречалась раньше", - отметил знакомый Мел Би.

Он назвал жениха певицы нормальным, порядочным человеком, который "много работал, чтобы построить собственный бизнес и семейный бизнес". Лучший друг Рори Макфи - кузен Мел Би. Со своим предыдущим мужем, Стивеном Белафонте, Мел Би развелась в 2018 году. Позже выяснилось, что в браке она страдала от домашнего насилия. В 2019 году участницу Spice Girls заподозрили в тайном романе с певицей.

Звёзды,Стивен Белафонте,
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