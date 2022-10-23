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2 часа назад

Певица Ханна рассказала о набранном за период беременности весе

Мослента

О набранном за период беременности весе рассказала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), популярная певица, модель, жена генерального директора Black Star Павла Курьянова Ханна.

Певица Ханна рассказала о набранном за период беременности весе
Фото: МослентаМослента

«В первую беременность я набрала 17 килограммов. Но я не была сильно толстая. За эту беременность, учитывая то, что мне еще пару месяцев ходить, я набрала только три килограмма», — сообщила артистка в сторис.

«А что, если я буду толстая через пару месяцев?» — обратилась она к находящемуся за кадром супругу. «Ничего страшного. Мы ж с тобой до сих пор не развелись», — иронично заметил тот.

Звёзды,Павел Курьянов,
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