Меган Маркл вышла за продуктами и попала в объективы папарацци

Герцогиня Сассекская Меган Маркл была сфотографирована во время похода в продуктовый магазин в городе Монтесито, где она сейчас проживает вместе со своей семьей. Снимки были опубликованы изданием Page Six.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

На фотографиях Меган Маркл запечатлена с подругой на выходе из лавки продуктов для гурманов Pierre La Fond. Для выхода в магазин герцогиня выбрала открытый темно-зеленый комбинезон Malia Mills без лямок ($595), светло-коричневую широкополую шляпу Cuyana ($128), солнцезащитные очки и сандалии на плоской подошве.