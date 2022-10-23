Меган Маркл вышла за продуктами и попала в объективы папарацци

Герцогиня Сассекская Меган Маркл была сфотографирована во время похода в продуктовый магазин в городе Монтесито, где она сейчас проживает вместе со своей семьей. Снимки были опубликованы изданием Page Six.
На фотографиях Меган Маркл запечатлена с подругой на выходе из лавки продуктов для гурманов Pierre La Fond. Для выхода в магазин герцогиня выбрала открытый темно-зеленый комбинезон Malia Mills без лямок ($595), светло-коричневую широкополую шляпу Cuyana ($128), солнцезащитные очки и сандалии на плоской подошве.
Волосы бывшая актриса заплела в косу, а на плечи набросила свитер оливкового цвета. Спутница Меган Маркл была в ярко-зеленом свитере и светлых рваных джинсах прямого кроя. На нескольких фотографиях можно различить, что у=ы руке у Меган Маркл - пакет из крафтовой бумаги магазина одежды Wendy Foster. Позже подруги отправились обедать в город Санта-Барбара.