Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+16° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
53 минуты назад

Меган Маркл вышла за продуктами и попала в объективы папарацци

Газета.Ru

Герцогиня Сассекская Меган Маркл была сфотографирована во время похода в продуктовый магазин в городе Монтесито, где она сейчас проживает вместе со своей семьей. Снимки были опубликованы изданием Page Six.

Меган Маркл вышла за продуктами и попала в объективы папарацци
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На фотографиях Меган Маркл запечатлена с подругой на выходе из лавки продуктов для гурманов Pierre La Fond. Для выхода в магазин герцогиня выбрала открытый темно-зеленый комбинезон Malia Mills без лямок ($595), светло-коричневую широкополую шляпу Cuyana ($128), солнцезащитные очки и сандалии на плоской подошве.

Волосы бывшая актриса заплела в косу, а на плечи набросила свитер оливкового цвета. Спутница Меган Маркл была в ярко-зеленом свитере и светлых рваных джинсах прямого кроя. На нескольких фотографиях можно различить, что у=ы руке у Меган Маркл - пакет из крафтовой бумаги магазина одежды Wendy Foster. Позже подруги отправились обедать в город Санта-Барбара.

Звёзды,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители