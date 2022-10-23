Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+17° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
56 минут назад

Фанаты посоветовали исхудавшей Орбакайте посетить врача

Слово и Дело

Фанаты певицы Кристины Орбакайте рекомендовали ей пройти медицинское обследование. Поклонники обратили внимание на то, что певица сильно похудела.

Фанаты посоветовали исхудавшей Орбакайте посетить врача
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

После того, как исполнительница выложила снимок из звукозаписывающей студии «Мосфильма», где она занималась озвучиванием фильма «Любовь-морковь — 4», поклонники стали обеспокоенно комментировать внешний вид певицы.

Некоторые фолловеры предположили, что такое экстремальное похудение связано с личными проблемами. Сейчас почти половина некогда большой звездной семьи покинула Россию, в том числе Алла Пугачева.

Другие подписчики предположили, что похудение связано с диетическим питанием певицы. Артистка пропагандирует здоровый образ жизни и совсем недавно выложила рецепт приготовления диетической гречки.

Звёзды,Кристина Орбакайте,Алла Пугачева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители