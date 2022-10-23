Фанаты посоветовали исхудавшей Орбакайте посетить врача

Фанаты певицы Кристины Орбакайте рекомендовали ей пройти медицинское обследование. Поклонники обратили внимание на то, что певица сильно похудела.
После того, как исполнительница выложила снимок из звукозаписывающей студии «Мосфильма», где она занималась озвучиванием фильма «Любовь-морковь — 4», поклонники стали обеспокоенно комментировать внешний вид певицы.
Некоторые фолловеры предположили, что такое экстремальное похудение связано с личными проблемами. Сейчас почти половина некогда большой звездной семьи покинула Россию, в том числе Алла Пугачева.
Другие подписчики предположили, что похудение связано с диетическим питанием певицы. Артистка пропагандирует здоровый образ жизни и совсем недавно выложила рецепт приготовления диетической гречки.