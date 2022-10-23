Фанаты посоветовали исхудавшей Орбакайте посетить врача

Фанаты певицы Кристины Орбакайте рекомендовали ей пройти медицинское обследование. Поклонники обратили внимание на то, что певица сильно похудела.

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После того, как исполнительница выложила снимок из звукозаписывающей студии «Мосфильма», где она занималась озвучиванием фильма «Любовь-морковь — 4», поклонники стали обеспокоенно комментировать внешний вид певицы.

Некоторые фолловеры предположили, что такое экстремальное похудение связано с личными проблемами. Сейчас почти половина некогда большой звездной семьи покинула Россию, в том числе Алла Пугачева.