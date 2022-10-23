Альбом Свифт побил рекорд Spotify по прослушиваниям за день

Десятый альбом певицы Тейлор Свифт "Midnights" побил рекорд стримингового сервиса Spotify по прослушиваниям за один день. Это произошло менее чем за сутки после релиза пластинки, сообщили представители платформы в Twitter.
"Каким образом мне настолько повезло, что вы, ребята, сделали что-то настолько крышесносное?! Типа, что сейчас вообще произошло??!?!" — написала Свифт в ответном посте.
Альбом "Midnights" вышел в пятницу, 21 октября. В стандартную версию пластинки вошли 13 треков. Также Свифт выпустила делюкс-издание "Midnights" с подзаголовком "3 a.m.", которое содержит семь бонусных композиций.
Альбом получил восторженные отзывы, его называют возвращением певицы к классическому попу после двух фолковых записей "Folklore" и "Evermore".