Любовь Успенская хотела видеть Алексея Чумакова своим зятем

Известная российская певица Любовь Успенская призналась, что хотела сделать музыканта Алексея Чумакова своим зятем. Подробностями поделилось издание «Вокруг.ТВ».
На днях артистка вместе с дочерью Татьяной Плаксиной посетила вечеринку по случаю дня рождения исполнительницы Людмилы Соколовской. Присутствовавшие на мероприятии журналисты завалили девушку вопросами о личной жизни, однако она отказалась давать какие-либо комментарии.
Меж тем Успенская давно перестала скрывать, что горит желанием выдать 32-летнюю наследницу замуж. Раньше у нее на примете даже был подходящий кандидат в затья — Алексей Чумаков.
«Я вообще Чумакова хотела когда-то для Танечки. Мы с ним в один клуб ходили. Я подхожу и говорю: "Ты такой красивый Леша". Потом я встретила Ковальчук, когда они уже поженились. Я ей сказала: "Ты у меня зятя забрала!"» — рассказала певица.
При этом артистка долгое время была в ссоре с наследницей. По словам Успенской, бывший муж настроил дочь против нее. В результате родственницам пришлось преодолеть сложный путь, прежде чем восстановить доброжелательные отношения.
Напомним, королева шансона предпринимает активные попытки продвинуть Плаксину в отечественном шоу-бизнесе. В начале октября девушка выступила на сольном концерте Успенской с песней на французском языке, однако слушатели назвали исполнение посредственным.