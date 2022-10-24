Любовь Успенская хотела видеть Алексея Чумакова своим зятем

«Я вообще Чумакова хотела когда-то для Танечки. Мы с ним в один клуб ходили. Я подхожу и говорю: "Ты такой красивый Леша". Потом я встретила Ковальчук, когда они уже поженились. Я ей сказала: "Ты у меня зятя забрала!"» — рассказала певица.