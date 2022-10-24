Актер Мэттью Перри рассказал, почему бросил Джулию Робертс

В середине 90-х годов артистке предложили сняться в одном из эпизодов популярного ситкома. Робертс поставила условие, что ее персонаж должен быть связан с Чендлером Бингом, роль которого исполнял Перри. Продюсеры сериала передали просьбу актеру, в он послал звезде «Красотки» цветы. В тот момент актриса находилась на съемках во Франции, но расстояние не помешало знаменитостям найти общий язык и начать переписываться. Отношения пары продлились всего два месяца. Актер признался роман с Робертс был тяжелым, поскольку ему постоянно казалось, что актриса пытается его бросить.