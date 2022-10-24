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1 час назад

Актер Мэттью Перри рассказал, почему бросил Джулию Робертс

Мир24иещё 1

Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри в интервью изданию The Times рассказал о тайном романе с голливудской актрисой Джулией Робертс.

Актер Мэттью Перри рассказал, почему бросил Джулию Робертс
Фото: Мир24Мир24

В середине 90-х годов артистке предложили сняться в одном из эпизодов популярного ситкома. Робертс поставила условие, что ее персонаж должен быть связан с Чендлером Бингом, роль которого исполнял Перри. Продюсеры сериала передали просьбу актеру, в он послал звезде «Красотки» цветы. В тот момент актриса находилась на съемках во Франции, но расстояние не помешало знаменитостям найти общий язык и начать переписываться. Отношения пары продлились всего два месяца. Актер признался роман с Робертс был тяжелым, поскольку ему постоянно казалось, что актриса пытается его бросить.

«Я расстался с прекрасной и блестящей Джулией Робертс, чтобы она не бросила меня первой», – отметил Перри.

Звёзды,Мэттью Перри,Джулия Робертс,
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