Звезде сериала "Две судьбы" разрезали кишечник по ошибке

«Врачи говорят: "Срочно на операцию, у вас прободная язва" Дырка в кишечнике, жидкость из него вылилась. Просыпаюсь я в палате, сидят передо мной три врача и смотрят: "У тебя нет никакой прободной язвы. Мы открыли, а кишечник абсолютно целый. Но жидкость вне кишечника"», — рассказала актриса в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.