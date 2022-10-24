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1 час назад

Актрисе Семеновой разрезали кишечник из-за ошибки врачей

Слово и Дело

Врачи диагностировали актрисе Екатерине Семеновой прободную язву, однако диагноз оказался неверным. Из-за этой ошибке звезде пришлось лечь под хирургический нож.

Звезде сериала "Две судьбы" разрезали кишечник по ошибке
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

В одну из ночей актриса почувствовала сильную боль в животе. На утро дети Семеновой вызвали ей скорую. Врачи занялись обследованием звезды только через несколько часов, сделав ей компьютерную томографию. Медики решили, что у Семеновой прободная язва и тут же отправили ее на операцию.

«Врачи говорят: "Срочно на операцию, у вас прободная язва" Дырка в кишечнике, жидкость из него вылилась. Просыпаюсь я в палате, сидят передо мной три врача и смотрят: "У тебя нет никакой прободной язвы. Мы открыли, а кишечник абсолютно целый. Но жидкость вне кишечника"», — рассказала актриса в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Позднее выяснилось, что Семенова просто подавилась костью от рыбы, которая могла поранить ее кишечник.

«Кость могла, как они (врачи) предполагают, разрезать кишечник, жидкость вылилась и он быстро затянулся. Но жидкость эта уже была и началось воспаление, которое они перепутали с язвой», — добавила она.

Сейчас здоровье актрисы в норме. Недавно ей сделали гастроскопию и колоноскопию, в ходе которых врачи не выявили патологий.

Звёзды,Екатерина Семенова,
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