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1 час назад

Бритни Спирс начала поиски суррогатной матери спустя пять месяцев после выкидыша

runews24.ru

По данным портала Radar Online, американская поп-звезда Бритни Спирс после выкидыша, произошедшего пять месяцев назад, прошла комплексное медобследование. В итоге врачи рекомендовали ей воздержаться от беременности.

Бритни Спирс начала поиски суррогатной матери
Фото: runews24.rurunews24.ru

Певица и ее муж, фитнес-тренер Сэм Асгари решили не отказываться от возможности стать родителями и начали поиски суррогатной матери.

Спирс потеряла малыша на ранней стадии беременности, об этом она рассказала в соцсетях. Тогда Бритни добавила, что они с Сэмом будут продолжать попытки «расширить прекрасную семью».

У поп-звезды уже есть двое сыновей от Кевина Федерлайна. Однако Бритни лишена родительских прав, в связи с этим не смогла принять участие в их воспитании. В настоящее время мальчики находятся на попечении отца.

Звёзды,Бритни Спирс,
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