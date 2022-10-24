Бритни Спирс начала поиски суррогатной матери

По данным портала Radar Online, американская поп-звезда Бритни Спирс после выкидыша, произошедшего пять месяцев назад, прошла комплексное медобследование. В итоге врачи рекомендовали ей воздержаться от беременности.

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Певица и ее муж, фитнес-тренер Сэм Асгари решили не отказываться от возможности стать родителями и начали поиски суррогатной матери.

Спирс потеряла малыша на ранней стадии беременности, об этом она рассказала в соцсетях. Тогда Бритни добавила, что они с Сэмом будут продолжать попытки «расширить прекрасную семью».