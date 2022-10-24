Меган Маркл заявила, что знает, какое будущее ждет ее детей

Экс-звезда сериала «Форс-мажоры» и жена британского принца Гарри Меган Маркл заявила в беседе с изданием Variety, что уже знает, какое будет будущее у ее детей.
Напомним, что 41-летняя Меган является матерью 3-летнего Арчи и годовалой Лилибет.
Невеста короля Великобритании поделилась своими планами и размышлениями о будущем своих наследников. Как считает Меган, ее дети должны сами выбрать занятие. Оно, по словам Маркл, должно приносить Лили и Арчи удовлетворение от жизни.
Супруга принца Гарри назвала главной задачей родителей всецелое принятие и поддержка решений своего ребенка.