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1 час назад

Меган Маркл заявила, что знает, какое будущее ждет ее детей

runews24.ru

Экс-звезда сериала «Форс-мажоры» и жена британского принца Гарри Меган Маркл заявила в беседе с изданием Variety, что уже знает, какое будет будущее у ее детей.

Меган Маркл заявила, что знает, какое будущее ждет ее детей
Фото: runews24.rurunews24.ru

Напомним, что 41-летняя Меган является матерью 3-летнего Арчи и годовалой Лилибет.

Невеста короля Великобритании поделилась своими планами и размышлениями о будущем своих наследников. Как считает Меган, ее дети должны сами выбрать занятие. Оно, по словам Маркл, должно приносить Лили и Арчи удовлетворение от жизни.

Супруга принца Гарри назвала главной задачей родителей всецелое принятие и поддержка решений своего ребенка.

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