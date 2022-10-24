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26 минут назад

Подруга Киркорова заявила, что он еще "не встретил свою любовь"

Газета.Ru

Подруга Филиппа Киркорова Мила Романиди в беседе с mk.ru поделилась своими предположениями, почему певец все еще не женат.

Подруга Киркорова раскрыла, встретил ли артист свою любовь
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Романиди, артист всегда находился с ней в дружеских отношениях и считал «боевой подругой». Также она опровергла информацию, что Киркоров пожертвовал личной жизнью ради карьеры: по словам подруги певца, он много времени уделяет детям и отцу.

«Захочет Филипп — женится! А почему Саша Серов не женится? Потому что не встретил свою любовь. Всему свое время», — говорит Романиди.

Она заявила, что Киркоров станет самым лучшим мужем и что он — «мечта каждой женщины».

Звёзды,Филипп Киркоров,
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