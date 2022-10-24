Подруга Киркорова раскрыла, встретил ли артист свою любовь

Подруга Филиппа Киркорова Мила Романиди в беседе с mk.ru поделилась своими предположениями, почему певец все еще не женат.

По словам Романиди, артист всегда находился с ней в дружеских отношениях и считал «боевой подругой». Также она опровергла информацию, что Киркоров пожертвовал личной жизнью ради карьеры: по словам подруги певца, он много времени уделяет детям и отцу.