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24 минуты назад

57-летняя Таисия Повалий заявила, что не готова стать матерью во второй раз

Певица Таисия Повалий в беседе с Prozvezd.info раскритиковала суррогатное материнство.

57-летняя Таисия Повалий заявила, почему не готова стать матерью
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На вопрос, не думает ли 57-летняя артистка о еще одном ребенке, она ответила:

«Вы знаете, сколько мне лет? Какие могут быть дети». По словам Повалий, рожать нужно только самой. «Муж не просит [ребенка] и никогда не просил, кстати», — добавила она.

Первым мужем исполнительницы стал музыкант Владимир Повалий. У экс-супругов есть сын Денис. В 1993 году певица вышла замуж во второй раз за музыканта и продюсера Игоря Лихуту. У пары нет общих детей.

Звёзды,Таисия Повалий,
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