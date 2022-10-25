Барановская остро отреагировала на слова Аршавина о сыне

Юлия Барановская остро отреагировала на критику Андрея Аршавина, обращенную в адрес их младшего сына. Футболист признался, что ему не по душе выбор Арсения, который посещает академию «Спартака».

Фото: Кадр из шоу Кадр из шоу

Телеведущая Юлия Барановская и футболист Андрей Аршавин довольно давно расстались. Спортсмен бросил фактическую жену одну с тремя маленькими детьми и женился на другой. Но, несмотря на обиду и разочарование, Юлия не стала препятствовать общению отца с сыновьями и дочерью.

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Сама Барановская прекрасно обошлась и без Аршавина. Сегодня Юлия не просто знаменитая и успешная многодетная мать, но и человек, который принимает активное участие в жизни своих детей, несмотря на загруженный график работы. Во все путешествия Барановская берет детей с собой, помогает им самореализовываться и защищает ото всех негативных выпадов в сети. В том числе и со стороны знаменитого отца. После развода с Алисой Казьминой, Андрей возобновил встречи с детьми и старается наверстать все упущенное время. Но в новом интервью футболист имел неосторожность сказать, что не одобряет выбор младшего сына, тренирующегося в академии московского «Спартака».

«К сожалению, ему уже так промыли мозги в «Спартаке», что он уже стал как истинный спартаковец. Я его обычно не тренирую. Но, даже если бы мы жили вместе, специально я бы с ним не занимался. Может, играл бы в футбол, но считаю, что специально родителям не надо лезть в тренировки своих детей», — заявил Андрей.

Пройти мимо такого выпада Барановская попросту не смогла. Телеведущая опубликовала возмущенное обращение к Аршавину, напомнив, что право выбора имеет каждый и родители должны уважать решения своих детей. Тем более, что дети однажды приняли решение самого Андрея, о котором ему никогда не напоминают и ни в чем его не винят. Кроме того, Юлия иронично подчеркнула — «мытье мозгов» не входит в программу тренировок спортивной академии.

«Ну, во-первых, насколько мне известно, «мытье мозгов» в детской академии «Спартака» не входит в рамки тренировочного процесса. Во-вторых, было бы очень странно занимаясь в академии Спартака, погружаясь шесть дней в неделю в тренировочный процесс, играя за Спартак и нося красную форму клуба, при этом болеть за другую команду. Просто нужно уметь принимать выбор своих детей, даже если тебе лично он не нравится, и поддерживать их. Мы же когда-то с детьми приняли ваш выбор, Андрей Сергеевич», — не отказала себе в удовольствии забить пенальти в ворота бывшего популярная телеведущая.