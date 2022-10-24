Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+14° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
21 минуту назад

Почему Меган Маркл не использует некоторые свои титулы

РИА "ФедералПресс"

Мало кто знает, но у Меган Маркл есть титулы, которые она не использует. Рассказываем, как еще можно называть герцогиню Сассекскую.

Почему Меган Маркл не использует некоторые свои титулы
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Выйдя замуж за принца Гарри в 2018 году, бывшая актриса стала герцогиней Сассекской. Этот титул супругам даровала королева», – пишет Marie Claire.

Также в день свадьбы королева Елизавета даровала принцу Гарри титул графа Думбартона в Шотландии и барона Килкила в Ирландии. Поэтому официальные титулы Меган – герцогиня Сассекская, графиня Думбартон и баронесса Килкил. Из-за того, что супруги редко появляются в Великобритании, эти титулы не используются.

Меган Маркл может называть себя принцессой, но с некоторой оговоркой. Использовать этот титул она вправе только в связке с именем мужа, то есть принцесса Генри Сассекская.

После официального отделения от королевской семьи за Гарри и Меган сохранились титулы Их Королевских Высочеств, но только на бумаге, публично их использовать нельзя.

Звёзды,принц Гарри,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители