Почему Меган Маркл не использует некоторые свои титулы

Мало кто знает, но у Меган Маркл есть титулы, которые она не использует. Рассказываем, как еще можно называть герцогиню Сассекскую.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Выйдя замуж за принца Гарри в 2018 году, бывшая актриса стала герцогиней Сассекской. Этот титул супругам даровала королева», – пишет Marie Claire.

Также в день свадьбы королева Елизавета даровала принцу Гарри титул графа Думбартона в Шотландии и барона Килкила в Ирландии. Поэтому официальные титулы Меган – герцогиня Сассекская, графиня Думбартон и баронесса Килкил. Из-за того, что супруги редко появляются в Великобритании, эти титулы не используются.

Меган Маркл может называть себя принцессой, но с некоторой оговоркой. Использовать этот титул она вправе только в связке с именем мужа, то есть принцесса Генри Сассекская.