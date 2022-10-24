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2 часа назад

"Проснулась от боли ": дочь Заворотнюк рассказала о своем состоянии после похода к врачу

Vse42.ru

Блогер Анна Заворотнюк, дочь борющейся с раком российской актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказала, почему после посещения медучреждения ей стало больно глотать и больно пить.

Дочь Заворотнюк о походе к врачу: "Проснулась от боли "
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Наследница звезды сериала "Моя прекрасная няня", которая уже несколько лет борется с онкологией, вышла на связь с поклонниками в личном блоге в соцсети. Девушка рассказала подписчикам, что решила заняться своим здоровьем и последовать совету врача, который порекомендовал ей удалить зубы мудрости.

После того, как блогер согласилась на эту процедуру, ее отправили домой для восстановления, однако дочери Заворотнюк пришлось столкнуться с сильными дискомфортными ощущениями, когда действие анестезии закончилось, передает издание "Дни.ру".

– Выключилась, прошла заморозка, и я проснулась от боли. Жутко больно говорить, больно глотать и больно пить. Жутко болит вот это место все, – цитирует СМИ девушку.

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