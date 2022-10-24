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2 часа назад

Комик Гурам Амарян показал, в каких условиях живут Даня Милохин и его друг

РИА "ФедералПресс"

Блогеры Даня Милохин и Некоглай поучаствовали в YouTube-шоу «По хатам», в котором комик Гурам Амарян осматривает квартиры звезд. Ведущий не просто показывает интерьер, но и оценивает жилищные условия, которые у тик-токеров оказались не самими лучшими.

Комик Гурам Амарян показал, в каких условиях живет Даня Милохин
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Как? Ты из квартиры тоже детдом сделал?» – возмутился Гурам куче обуви в коридоре.

Комик оценил дизайн и простор квартиры, но вот бардак его явно смутил. Гурам упрекнул Милохина: мол, ты же знал, что придут люди, почему нельзя было навести порядок.

Ведущий нашел грязную посуду в раковине, а также отметил ужасный запах.

В комнате Некоглая все не лучше: постель оказалась грязной, по словам Гурама, на нее нельзя ложиться даже в одежде и обуви. Комик задался вопросом, как вообще можно здесь спать, передает «СтарХит».

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