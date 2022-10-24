Комик Гурам Амарян показал, в каких условиях живет Даня Милохин

Блогеры Даня Милохин и Некоглай поучаствовали в YouTube-шоу «По хатам», в котором комик Гурам Амарян осматривает квартиры звезд. Ведущий не просто показывает интерьер, но и оценивает жилищные условия, которые у тик-токеров оказались не самими лучшими.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Как? Ты из квартиры тоже детдом сделал?» – возмутился Гурам куче обуви в коридоре.

Комик оценил дизайн и простор квартиры, но вот бардак его явно смутил. Гурам упрекнул Милохина: мол, ты же знал, что придут люди, почему нельзя было навести порядок.

Ведущий нашел грязную посуду в раковине, а также отметил ужасный запах.