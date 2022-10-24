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2 часа назад

Ольга Бузова опровергла слухи о романе с женихом Анны Калашниковой

Газета.Ruиещё 2

Певица Ольга Бузова прокомментировала слухи о романтических отношениях с банкиром Иваном Семеновым. Ее слова цитирует Prozvezd.info.

Бузова ответила на слухи о романе с женихом Анны Калашниковой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Звезда утверждает, что с женихом модели Анны Калашниковой состоит исключительно в дружеских отношениях.

«Что плохого в нашем общении? Подарил цветы? Так поступают все мои друзья, которые приходят на концерты», — возмутилась Бузова.

Также артистка рассказала, что часто общается с мужьями подруг и не видит в этом ничего плохого.

«Мы живем в современном мире, где женщина может совершенно спокойно дружить с мужчиной и быть уверенной в том, что он не залезет ей под юбку», — объяснила она.

Слухи о том, что Ольга Бузова встречается с Иваном Семеновым, появились в августе. СМИ писали, что певица появлялась вместе с бизнесменом на публике и принимала от него дорогие подарки.

Звёзды,Анна Калашникова,Иван Семенов,Ольга Бузова,
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