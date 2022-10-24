В новых фото Бритни разглядели необходимость продления опеки

Американская певица Бритни Спирс поделилась новыми фото в откровенном образе и насторожила фанатов. Соответствующий пост она опубликовала на странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Поп-исполнительница поделилась кадром, на котором она позирует топлес, прикрывая обнаженную грудь рукой, в коротких джинсовых шортах бежевого цвета. Ее образ дополнило ожерелье с кулоном в виде цветка. При этом волосы знаменитости распущены, а на лицо нанесен макияж в стиле smoky eyes.

«А что, если время — это иллюзия?» — подписала Спирс публикацию, которая набрала более 178 тысяч лайков.

Lenta.ru

Подписчики, в свою очередь, разглядели в новом снимке певицы необходимость продления над ней опеки.