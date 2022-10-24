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1 час назад

В новых фото Бритни Спирс разглядели необходимость продления опеки над ней

Lenta.ru

Американская певица Бритни Спирс поделилась новыми фото в откровенном образе и насторожила фанатов. Соответствующий пост она опубликовала на странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В новых фото Бритни разглядели необходимость продления опеки
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Поп-исполнительница поделилась кадром, на котором она позирует топлес, прикрывая обнаженную грудь рукой, в коротких джинсовых шортах бежевого цвета. Ее образ дополнило ожерелье с кулоном в виде цветка. При этом волосы знаменитости распущены, а на лицо нанесен макияж в стиле smoky eyes.

«А что, если время — это иллюзия?» — подписала Спирс публикацию, которая набрала более 178 тысяч лайков.

Lenta.ru

Подписчики, в свою очередь, разглядели в новом снимке певицы необходимость продления над ней опеки.

«Теперь понятно, что она была под опекой», «Меня пугает ее состояние», «Зачем ты делаешь все эти фото?», «Мне кажется, что опека была хорошим вариантом для нее», — писали поклонники.

Звёзды,Бритни Спирс,
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