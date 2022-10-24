Рэперша Кардди Би назвала Мадонну разочарованием

Рэп-исполнительница Карди Би ответила Мадонне на ее заявление о том, что 64-летняя певица дала возможность современным женщинам в шоу-бизнесе демонстрировать свою сексуальность. Об этом сообщает Page Six.
Рэперша заявила, что разочарована тем фактом, что Мадонна говорит о ее творчестве без должного уважения.
«Я буквально отдала честь этой женщине столько раз, потому что я выросла, слушая ее... Она может делать свои заявления, не расставляя клоунские эмодзи и разбрасываясь словами», — написала Карди Би в Twitter в посте, который после этого был удален.
«Эти иконы могут стать таким разочарованием, когда попадаешь в индустрию, вот почему я держу [свои слова] при себе», — добавила рэперша.
Высказывание Карди Би стало ответом певицы на заявление Мадонны, сделанное в субботу в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Она написала, что ее книга S.E.X, изданная «30 лет назад» помогла нынешним исполнительницам не бояться демонстрировать свою сексуальность.
«Теперь Карди Би может петь свою песню WAP. Ким Кардашьян может украсить обложку любого журнала своей голой задницей, а Майли Сайрус — кататься на разрушающем шаре. Пожалуйста», — заключила певица.