Актриса Большова вернулась к работе в "Ленкоме"

Актриса Анна Большова вернулась к работе в театре «Ленком» после того, как устроила ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает «Пятый канал».

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Журналисты заметили артистку выходящей из театра с букетом цветов и пытались получить комментарии по поводу случившейся аварии. Однако Большова отказалась общаться с прессой и поспешила покинуть «Ленком».