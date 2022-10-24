Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+14° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
1 час назад

Актриса Большова вернулась к работе в "Ленкоме" после смертельного ДТП

Газета.Ru

Актриса Анна Большова вернулась к работе в театре «Ленком» после того, как устроила ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает «Пятый канал».

Актриса Большова вернулась к работе в "Ленкоме"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Журналисты заметили артистку выходящей из театра с букетом цветов и пытались получить комментарии по поводу случившейся аварии. Однако Большова отказалась общаться с прессой и поспешила покинуть «Ленком».

Ранее директор «Ленкома» Марк Варшавер рассказал, что прокуратура не считает Анну Большову виноватой в смертельном ДТП. Он также заявил, что артистка «убита» произошедшей ситуацией, но как бы не было тяжело все равно выходит на сцену.

Звёзды,Анна Большова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители