Жена Петросяна заявила, что их сын стал для нее подарком

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала о самом главном подарке, который сделал ее супруг. Этим она поделилась в Instagram.

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Брухунова назвала сына Вагана подарком от Петросяна, который запомнился на всю жизнь.

"Не уверена, что про человека можно сказать: подарок", - отметила супруга артиста. По ее мнению, ребенок был "послан им богом".