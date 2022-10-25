Жена Петросяна заявила, что их сын стал для нее подарком

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала о самом главном подарке, который сделал ее супруг. Этим она поделилась в Instagram.
Брухунова назвала сына Вагана подарком от Петросяна, который запомнился на всю жизнь.
"Не уверена, что про человека можно сказать: подарок", - отметила супруга артиста. По ее мнению, ребенок был "послан им богом".
Блогерша уверена в этом на 100%. Сын Петросяна и Брухуновой Ваган родился в марте 2020 года. Новость о пополнении в семье юмориста стала неожиданностью, так как супруга артиста скрывала свою беременность.