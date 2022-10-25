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1 час назад

Жена Евгения Петросяна заявила, что главным подарком от юмориста стал их сын

Газета.Ruиещё 1

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала о самом главном подарке, который сделал ее супруг. Этим она поделилась в Instagram.

Жена Петросяна заявила, что их сын стал для нее подарком
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Брухунова назвала сына Вагана подарком от Петросяна, который запомнился на всю жизнь.

"Не уверена, что про человека можно сказать: подарок", - отметила супруга артиста. По ее мнению, ребенок был "послан им богом".

Блогерша уверена в этом на 100%. Сын Петросяна и Брухуновой Ваган родился в марте 2020 года. Новость о пополнении в семье юмориста стала неожиданностью, так как супруга артиста скрывала свою беременность.

Звёзды,Татьяна Брухунова,Евгений Петросян,
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