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10 минут назад

Светлана Ходченкова появилась на публике с таинственным незнакомцем

Газета.Ru

Актриса Светлана Ходченкова вышла в свет с таинственным незнакомцем. Об этом сообщает Telegram-канал «Только никому».

Ходченкова появилась на публике с таинственным незнакомцем
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Светлану Ходченкову засняли в компании таинственного незнакомца в Театре Наций. Актриса была одета в красный свитер и джинсы, а на ее спутнике, личность которого неизвестна, были рубашка и строгий костюм. «По словам наших инсайдеров, они вели себя как пара и держались за руки», — пишут авторы Telegram-канала «Только никому».

В 2005-2010 годах Светлана Ходченкова была замужем за актером Владимиром Яглычом. Впоследствии актриса состояла в отношениях с бизнесменом Георгием Петришиным: в 2015-м пара обручилась, однако спустя год рассталась. В 2021-м Петришин женился на дочери теннисиста Евгения Кафельникова — модели Алесе, тогда же у молодоженов родилась дочь Киара.

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