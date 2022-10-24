Ходченкова появилась на публике с таинственным незнакомцем

Актриса Светлана Ходченкова вышла в свет с таинственным незнакомцем. Об этом сообщает Telegram-канал «Только никому».

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Светлану Ходченкову засняли в компании таинственного незнакомца в Театре Наций. Актриса была одета в красный свитер и джинсы, а на ее спутнике, личность которого неизвестна, были рубашка и строгий костюм. «По словам наших инсайдеров, они вели себя как пара и держались за руки», — пишут авторы Telegram-канала «Только никому».