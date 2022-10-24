Мадонна решила найти тренера с помощью непристойного видео

Американская поп-исполнительница Мадонна показала видео с откровенным танцем и подверглась критике со стороны поклонников. Соответствующее видео опубликовано на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

64-летняя знаменитость разместила ролик, в котором она танцует и выполняет физические упражнения в кроп-топе, из-под которого виднеется кружевной бюстгальтер, и широких спортивных брюках в сочетании с серебристыми сапогами на шпильке. На одном из кадров певица также раздвинула ноги на камеру.

Lenta.ru

Известно, что таким образом Мадонна решила найти тренера, о чем она сообщила в описании к посту. Подписчики не оценили способ певицы, с помощью которого она попыталась привлечь внимание специалистов.