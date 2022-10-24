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2 часа назад

Мадонна решила найти тренера с помощью непристойного видео

Lenta.ruиещё 1

Американская поп-исполнительница Мадонна показала видео с откровенным танцем и подверглась критике со стороны поклонников. Соответствующее видео опубликовано на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Мадонна решила найти тренера с помощью непристойного видео
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

64-летняя знаменитость разместила ролик, в котором она танцует и выполняет физические упражнения в кроп-топе, из-под которого виднеется кружевной бюстгальтер, и широких спортивных брюках в сочетании с серебристыми сапогами на шпильке. На одном из кадров певица также раздвинула ноги на камеру.

Lenta.ru

Известно, что таким образом Мадонна решила найти тренера, о чем она сообщила в описании к посту. Подписчики не оценили способ певицы, с помощью которого она попыталась привлечь внимание специалистов.

«Странный способ поиска тренера», «Ты не привлечешь внимание экспертов непристойными движениями», «Только Мадонна могла дать объявление о работе таким образом», «Тебе лучше бы сменить всю команду», «Какой ужас», — высказывались фанаты.

Звёзды,Мадонна,
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