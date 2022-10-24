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2 часа назад

Кайли Дженнер снялась в постели на фоне слухов об изменах Трэвиса Скотта

Газета.Ru

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян», бизнесвумен и модель Кайли Дженнер снялась в постели после слухов об изменах Трэвиса Скотта. Соответствующими снимками она поделилась с подписчиками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

Кайли Дженнер снялась в постели на фоне слухов об изменах
Фото: Газета.RuГазета.Ru

25-летняя Кайли Дженнер выложила в личном блоге серию фотографий, сделанных в постели. На опубликованных снимках она предстала в боди с корсетом.

«В твоих мечтах», — подписала она.

«В мечтах Трэвиса Скотта», «Она постит фото после расставания», «Трэвис — лузер», — писали подписчики Кайли в комментариях.

Накануне бойфренда Кайли Дженнер, рэпера Трэвиса Скотта, обвинили в неверности. Трэвиса заподозрили в романе с моделью Роджан Кар, известной как Yungsweetro, ради которой он якобы уже бросал Кайли в 2019 году. Впрочем, Скотт уже опроверг множащиеся слухи.

«Я заявляю в последний раз. Я не знаю ее. Я никогда с ней не был, поэтому, пожалуйста, прекратите эти онлайн-игры и перестаньте выдумывать истории», — заявил он в соцсетях.

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт вместе с 2017 года. В 2018-м у них родилась дочь Сторми, а в феврале 2022-го на свет появился их сын, с именем для которого они все еще не определились.

Звёзды,Трэвис Скотт,
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