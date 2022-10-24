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3 часа назад

Дану Борисову хотели купить на ночь на выходные

Passion.ru

Блондинке и экс-ведущей шоу «Армейский магазин» Дане Борисовой предложили секс за деньги. Незнакомец поинтересовался в социальных сетях, во сколько ему обойдется провести выходные со знаменитостью.

Дану Борисову хотели купить на ночь на выходные
Фото: Passion.ruPassion.ru

Неприличное предложение поступило Борисовой в соцсетях. Некто пригласил ее на выходные на Сахалин. Борисовой пообещали «приятные прогулки по острову», «морские деликатесы».

Но ключевое условие звучало следующим образом: «Ночуем вместе». «Какой гонорар попросите?» - обратились к звезде.

Сообщение стало достоянием общественности – Борисова выложила его в социальных сетях. Она заявила, что блокирует людей с подобными предложениями.

Звёзды,Дана Борисова,
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