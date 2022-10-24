Дану Борисову хотели купить на ночь на выходные

Блондинке и экс-ведущей шоу «Армейский магазин» Дане Борисовой предложили секс за деньги. Незнакомец поинтересовался в социальных сетях, во сколько ему обойдется провести выходные со знаменитостью.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Неприличное предложение поступило Борисовой в соцсетях. Некто пригласил ее на выходные на Сахалин. Борисовой пообещали «приятные прогулки по острову», «морские деликатесы».

Но ключевое условие звучало следующим образом: «Ночуем вместе». «Какой гонорар попросите?» - обратились к звезде.