Помощница Бари Алибасова рассказала об ухудшении его состояния

Помощница продюсера Бари Алибасова сообщила об ухудшении состояния артиста. Она отметила, что восстанавливающийся после травмы музыкант прикован к постели.
По ее словам, основателю «На-На» резко стало плохо. Алибасов болеет и лежит в кровати, подчеркнула помощница.
«У него-то давление нормальное, молодец, а спина отдает, перелом же, ноет на погоду», — заявила женщина в разговоре с Telegram-каналом «Звездач».
При этом музыкант старается не унывать. По словам представителя шоумена, Алибасов придерживается активного образа жизни даже в непростое для себя время.