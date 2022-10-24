Помощница Бари Алибасова рассказала об ухудшении его состояния

Помощница продюсера Бари Алибасова сообщила об ухудшении состояния артиста. Она отметила, что восстанавливающийся после травмы музыкант прикован к постели.

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По ее словам, основателю «На-На» резко стало плохо. Алибасов болеет и лежит в кровати, подчеркнула помощница.

«У него-то давление нормальное, молодец, а спина отдает, перелом же, ноет на погоду», — заявила женщина в разговоре с Telegram-каналом «Звездач».