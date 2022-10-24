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2 часа назад

Помощница Бари Алибасова рассказала об ухудшении состояния продюсера

Слово и Делоиещё 1

Помощница продюсера Бари Алибасова сообщила об ухудшении состояния артиста. Она отметила, что восстанавливающийся после травмы музыкант прикован к постели.

Помощница Бари Алибасова рассказала об ухудшении его состояния
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По ее словам, основателю «На-На» резко стало плохо. Алибасов болеет и лежит в кровати, подчеркнула помощница.

«У него-то давление нормальное, молодец, а спина отдает, перелом же, ноет на погоду», — заявила женщина в разговоре с Telegram-каналом «Звездач».

При этом музыкант старается не унывать. По словам представителя шоумена, Алибасов придерживается активного образа жизни даже в непростое для себя время.

Звёзды,Бари Алибасов,
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