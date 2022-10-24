Кристина Асмус собирается замуж за серба

Актриса Кристина Асмус снова играет на чувствах своих поклонников.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Недавно в соцсети у девушки появилась фотография, где она позирует на фоне морского залива в роскошном свадебном платье.

Рядом с ней на фото «потенциальный жених» – Сербский актёр Милаш Бикович,

Оказалось, что свадьбы, однако, не намечается, а свадебные фото – лишь часть фотосессия к рекламной кампании фильма «Хочу замуж».

Видимо, Асмус просто «троллит» своих подписчиков новыми слухами. А заодно и привлекает внимание к своему фильму.

Напомним, что Кристина ещё никогда не появлялась в объективах фотокамер в свадебном платье.