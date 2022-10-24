Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+14° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
1 час назад

Кристина Асмус собирается замуж за серба

Passion.ruиещё 1

Актриса Кристина Асмус снова играет на чувствах своих поклонников.

Кристина Асмус собирается замуж за серба
Фото: Passion.ruPassion.ru

Недавно в соцсети у девушки появилась фотография, где она позирует на фоне морского залива в роскошном свадебном платье.

Рядом с ней на фото «потенциальный жених» – Сербский актёр Милаш Бикович,

Оказалось, что свадьбы, однако, не намечается, а свадебные фото – лишь часть фотосессия к рекламной кампании фильма «Хочу замуж».

Видимо, Асмус просто «троллит» своих подписчиков новыми слухами. А заодно и привлекает внимание к своему фильму.

Напомним, что Кристина ещё никогда не появлялась в объективах фотокамер в свадебном платье.

Даже когда звезда выходила замуж за Гарика Харламова, пара обошлась без пышных нарядов и после торжественной церемоний в ЗАГСе пошла в кафе есть курицу и картошку.

Звёзды,Гарик Харламов,Кристина Асмус,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители