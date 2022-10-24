Что стало с солисткой группы "Комбинация" Татьяной Ивановой

Татьяна Иванова попала в группу «Комбинация» случайно, но остается ее бессменной солисткой уже более трех десятков лет. Она — единственный человек, который работает в музыкальном коллективе с самого его основания. Как живет исполнительница и почему не стала делать сольную карьеру, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из клипа "Бухгалтер" Кадр из клипа "Бухгалтер"

Татьяне было всего 17 лет, когда она попала в «Комбинацию». Продюсер будущей группы Александр Шишинин остановил на улице ее подругу, предложив той попробовать себя в качестве солистки. Та отказалась, но привела к Александру Татьяну. Шишинину, который в то время загорелся идеей вывести на сцену девичью группу, Иванова понравилась. Несмотря на то, что у Татьяны не было музыкального образования, она обладала слухом и приятным тембром голоса. Так девушка стала одной из солисток нового музыкального коллектива.

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Со второй солисткой, Аленой Апиной, Татьяна быстро сдружилась. Алена учила новую подругу петь по нотам, а та показывала ей танцевальные движения, которые они потом повторяли на сцен.

«Комбинация» быстро стала популярной. Солисткам стали подражать сотни девушек, делая себе стрижку «как у Апиной» и надевая яркие лосины с джинсовыми юбками. Иванова, кстати, рассказывала, что макияж и прически участницы группы делали себе сами, наряды тоже придумывали сообща. На их концертах яблоку было негде упасть, популярность была невероятной, но и работали девушки практически без отдыха, давая иногда по 5-7 концертов в день.

В 1991 году Алена Апина вышла замуж и решила начать сольную карьеру. Продюсер Александр Шишинин и Татьяна Иванова расценили такой поступок как предательство. Но Иванова позже смогла понять подругу и простить ее. Сама же она продолжила выступать в «Комбинации».

В 1993 году на Шишинина напали в подъезде собственного дома. Его обнаружили слишком поздно, Александр скончался. Татьяна взяла на себя руководство группой вместо него, не дав коллективу распасться.

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Состав «Комбинации» менялся за эти годы несколько раз. И только Татьяна Иванова оставалась бессменной участницей группы. До сих пор она в составе коллектива выступает на концертах для поклонников ретро-музыки и частных мероприятиях. А в 2018 году, собрав первый состав группы (Алена Апина тоже приняла участие), «Комбинация» совершила большой гастрольный тур в честь тридцатилетия коллектива.

Татьяна иногда появляется и в телевизионных шоу. Так, в 2020 году Иванова приняла участие в шоу «Суперстар. Возвращение».