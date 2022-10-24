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1 час назад

Отель отказался возвращать певице Майе Бускила деньги за испорченный отдых

Израильская певица Майя Бускила пожаловалась на отель, заявленный как люксовый, однако не отвечавший ее запросам. Ее слова приводит Time.News.

Отель отказался компенсировать Майе Бускила испорченный отдых
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В номере израильского отеля, по словам Бускилы, была сломана аудиосистема, не работал кондиционер и поэтому было жарко, бассейн был также сломан — подогрев не работал, и вода была ледяной.

Кроме того, добавила Бускила, пока она с бойфрендом спала на кровати обнаженной, в номер без стука заходили сотрудники отеля, чтобы оставить завтрак. Певица переживает, что ее могли сфотографировать.

«Мы были в постели, спали, никого не слышали. Мы в шоке», — жалуется артистка.

Администрация отеля отказалась возвращать певице деньги за испорченный отдых, но принесла свои извинения за причиненные неудобства.

Звёзды,Майя Бускила,
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