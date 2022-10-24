Развод и женская энергия: на каких курсах пытаются заработать звезды

Певцы, актеры и блогеры неожиданно превратились в коучей, которые предлагают улучшить жизнь подписчиков за небольшие и большие деньги

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Кажется, среди знаменитостей и блогеров уже не осталось тех, кто не зарабатывает, продавая курсы, тренинги и чек-листы. Неожиданно звезды решили, что могут не только развлекать поклонников, выступая на сцене или снимаясь в кино, но и научить их повышать доход, становиться стройнее, женственнее и успешнее.

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Павел Воля и Ляйсан Утяшева

Звездная пара одной из первых поняла, что социальные сети — отличная площадка для быстрого обогащения, а инфобизнес может принести им даже больше, чем шутки и появления на ТВ. Супруги организовали два курса: гимнастка отвечает за блок «Тело», в котором учит поддерживать форму, готовить полезные блюда и полюбить спорт, а Павел ведет тренинг «Мозг», обучая поклонников саморазвитию, умению публично выступать и искрометно шутить.

Цена курса от знаменитой семьи — 60 тысяч рублей в месяц.

Дмитрий Гордон

За 115 долларов телеведущий обещает сделать вас успешным, понять, в какой профессии стоит развиваться, научиться чувствовать себя уверенным в любой ситуации. Все эти волшебные изменения должны произойти всего за 14 занятий, который будут проходить каждую неделю.

Регина Тодоренко

Телеведущая решила научить подписчиков правильно мечтать. Конечно, этими бесценными знаниями Тодоренко делится не бесплатно. Во время курса Регина расскажет, как загадывать желания, медитировать и избавиться от лишнего. Правда, прошедшие курс считают, что в сети всю информацию можно получить совершенно бесплатно.

Кстати, один из блоков ведет муж Тодоренко Влад Топалов: на его плечах сложная задача — обучить подписчиков финансовой грамоте. Кажется, это вполне достойная миссия, но вместо ведения бюджета и инвестиций, певец расскажет, как продать лишнее на досках объявлений и устроиться няней на час, чтобы пополнить кошелек.

Ксения Бородина

После расставания с Курбаном Омаровом телеведущая поняла, что тема развода всегда будет актуальной. И, конечно, создала курс, на котором учит женщин переживать сложный период разрыва. Инструкции от Ксении просты, их можно найти в свободном доступе. Но, возможно, очаровательное лицо знаменитости делает информацию понятней.

Настя Ивлеева

Блогер решила, что пора оздоровить своих подписчиц, поэтому запустила марафон похудения. Фишкой курса должна была стать йога с вином. Интересно, считают ли квалифицированные фитнес-тренеры такой подход здоровым? Одно известно точно: курс помог Насте заработать впечатляющую сумму.

Алекса

Певица, которую давно не видно на сцене, полностью посвятила себя семье и материнству. Она решила помочь разбогатеть избраннику и вместе с ним запустила спортивный марафон: тренировки супруги записывали вместе и обещали, что, благодаря этой программе, похудеет каждый.

Вероятно, упражнения, которые показывает Алекса, вполне действенны: сама девушка выглядит не просто стройной, а изможденной — так считают подписчики Чвиковой.

Дмитрий Тарасов