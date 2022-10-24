Волочкова удивила откровениями об особой комнате в ее особняке

Балерина Анастасия Волочкова использует для любовных игрищ специальную комнату в особняке. В ней есть хамам и свечи – по словам танцовщицы, это здорово заводит во время секса.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Волочкова сказала, что в потайной комнате «очень романтично».

«Секс заходит просто бомбический», - сообщила она.

Балерина утверждает, что секрет ее стройной фигуры и привлекательного внешнего вида – в частых сексуальных развлечениях.

Хозяйка особняка дала понять, что в специальной комнате не бывает тихо и в настоящее время постель артистки не пуста.

«Мне мои мужчины не дают спать, а я не даю спать им», - разоткровенничалась дива.