Волочкова удивила откровениями об особой комнате в ее особняке

Балерина Анастасия Волочкова использует для любовных игрищ специальную комнату в особняке. В ней есть хамам и свечи – по словам танцовщицы, это здорово заводит во время секса.
Волочкова сказала, что в потайной комнате «очень романтично».
«Секс заходит просто бомбический», - сообщила она.
Балерина утверждает, что секрет ее стройной фигуры и привлекательного внешнего вида – в частых сексуальных развлечениях.
Хозяйка особняка дала понять, что в специальной комнате не бывает тихо и в настоящее время постель артистки не пуста.
«Мне мои мужчины не дают спать, а я не даю спать им», - разоткровенничалась дива.
В заключение Волочкова добавила, что в 46 лет у нее все свое, а ненатуральные только волосы и ногти.