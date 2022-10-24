43-летняя певица Pink опубликовала фото в купальнике

Американская исполнительница Pink опубликовала фотографию в купальнике. Соответствующим снимком она поделилась с поклонниками в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

43-летняя певица Pink выложила в личном блоге фотографию с отдыха в Мексике. На опубликованном снимке исполнительница предстала в красной бейсболке и раздельном купальнике черного цвета. Она позировала, лежа у бассейна и принимая солнечные ванны.

Поклонники певицы Pink восхитились ее фигурой в комментариях.

«Эта талия, эти ноги...», «Какое тело!», «Надеюсь, я буду выглядеть так же в свои 40 лет», — писали интернет-пользователи.