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33 минуты назад

43-летняя певица Pink опубликовала фото в купальнике

Газета.Ru

Американская исполнительница Pink опубликовала фотографию в купальнике. Соответствующим снимком она поделилась с поклонниками в социальных сетях.

43-летняя певица Pink опубликовала фото в купальнике
Фото: Газета.RuГазета.Ru

43-летняя певица Pink выложила в личном блоге фотографию с отдыха в Мексике. На опубликованном снимке исполнительница предстала в красной бейсболке и раздельном купальнике черного цвета. Она позировала, лежа у бассейна и принимая солнечные ванны.

Поклонники певицы Pink восхитились ее фигурой в комментариях.

«Эта талия, эти ноги...», «Какое тело!», «Надеюсь, я буду выглядеть так же в свои 40 лет», — писали интернет-пользователи.

Алиша Бет Мур, выступающая под псевдонимом Pink, стала популярной в начале 2000 года после выпуска альбома Can't Take Me Home. Исполнительница трижды удостоилась премии «Грэмми» — в 2002, 2004 и 2011 годах. Журнал Billboard назвал ее певицей десятилетия в период с 2000 по 2010 год.

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