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50 минут назад

Владимир Познер потерял терпение и ударил дочь

Passion.ru

Журналист и ведущий Владимир Познер вспомнил ужасный поступок, который совершил по отношению к трехлетней дочери Екатерине. Сейчас ей 62 года, но отца до сих пор не отпускает произошедшее много лет назад.

Познер вспомнил, как потерял терпение и ударил дочь
Фото: Passion.ruPassion.ru

Познер рассказал, что в молодости потерял терпение и ударил дочь из-за нежелания есть. Удар был настолько сильным, что у ребенка пошла кровь.

«Я такой ужас испытал, стал извиняться перед ней», - вспоминает Познер спустя много лет.

Он добавил, что дочь часто уговаривали есть, но в тот раз у молодого отца не выдержали нервы.

Пианистка и композитор Екатерина Чемберджи с 1990 года проживает в Германии. Ее мать, филолог Валентина Чемберджи, разошлась с Познером в 1967-м, прожив в браке 10 лет.

Познер был женат трижды. С 2005 года он связан узами Гименея с предпринимателем Надеждой Соловьевой.

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