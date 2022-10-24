Анна Семенович: «Мне все в себе нравится!»

- Я даже половину из того, что про меня пишут, не читаю. Мне самой в себе все нравится - и грудь, и фигура. С удовольствием смотрю на себя в зеркало. И плевать, если кто-то эту красоту не ценит! - замечает бывшая солистка «Блестящих».