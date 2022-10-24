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1 час назад

Анна Семенович: «Мне все в себе нравится!»

Мир новостей

- В шоу-бизнес я пришла из спорта, а уж он умеет закалять выдержку и характер, - говорит Анна. - С 2003 года я на сцене, и признаться, мне совершенно все равно, что про меня пишут и говорят.

Анна Семенович: «Мне все в себе нравится!»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Анна Семенович не сходит со страниц желтой прессы. При этом сама она ее не читает.

- Я даже половину из того, что про меня пишут, не читаю. Мне самой в себе все нравится - и грудь, и фигура. С удовольствием смотрю на себя в зеркало. И плевать, если кто-то эту красоту не ценит! - замечает бывшая солистка «Блестящих».

А то, что самой в себе Анне не нравилось, она не так давно исправила при помощи пластической хирургии. Например, в начале года исполнительнице сделали липосакцию нескольких частей тела. Благодаря откачке жира ей удалось уменьшить руки и убрать второй подбородок.

Кроме того, звезда избавилась от генетической патологии - гигантомастии. Этот диагноз ставят женщинам, если размер их груди достигает шестого, седьмого и более крупных размеров. Семенович решилась на операцию по уменьшению груди с девятого до пятого размера.

- Я живу в свое удовольствие, радуюсь своей совершенной фигуре, чего и всем желаю, - заключает Анна.

Звёзды,Анна Семенович,
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