Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+14° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
1 час назад

Опубликованы фото Жанны Агузаровой до изменений во внешности

Слово и Дело

Певица Жанна Агузарова умела отличаться на протяжении всей карьеры. Она появилась на эстраде внезапно в начале 1980-х, поразив публику необычным голосом. С годами она продолжала приковывать к себе внимание, однако уже не только манерой исполнения песен, но и внешним видом.

Опубликованы фото Жанны Агузаровой до изменений во внешности
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Артистка сегодня выглядит совершенно иначе, нежели тогда, когда только встала на путь славы. Фотографиями ее изменений во внешности поделились в Сети.

t.me/darkvoicemag/21990
t.me/darkvoicemag/21990

Теперь на лице артистки красуются приподнятые брови и большие губы. Изменения можно заметить и в форме глаз.

Прибегала ли Агузарова к услугам пластических хирургов, неизвестно, ведь она практически никогда не дает интервью, а если и отвечает на вопросы журналистов, то зачастую лукавит. Очевидно лишь, что косметологическими процедурами артистка не брезгует.

Звёзды,Жанна Агузарова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители