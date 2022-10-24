Опубликованы фото Жанны Агузаровой до изменений во внешности

Певица Жанна Агузарова умела отличаться на протяжении всей карьеры. Она появилась на эстраде внезапно в начале 1980-х, поразив публику необычным голосом. С годами она продолжала приковывать к себе внимание, однако уже не только манерой исполнения песен, но и внешним видом.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Артистка сегодня выглядит совершенно иначе, нежели тогда, когда только встала на путь славы. Фотографиями ее изменений во внешности поделились в Сети.

t.me/darkvoicemag/21990

t.me/darkvoicemag/21990

Теперь на лице артистки красуются приподнятые брови и большие губы. Изменения можно заметить и в форме глаз.