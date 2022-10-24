Опубликованы фото Жанны Агузаровой до изменений во внешности

Певица Жанна Агузарова умела отличаться на протяжении всей карьеры. Она появилась на эстраде внезапно в начале 1980-х, поразив публику необычным голосом. С годами она продолжала приковывать к себе внимание, однако уже не только манерой исполнения песен, но и внешним видом.
Артистка сегодня выглядит совершенно иначе, нежели тогда, когда только встала на путь славы. Фотографиями ее изменений во внешности поделились в Сети.
Теперь на лице артистки красуются приподнятые брови и большие губы. Изменения можно заметить и в форме глаз.
Прибегала ли Агузарова к услугам пластических хирургов, неизвестно, ведь она практически никогда не дает интервью, а если и отвечает на вопросы журналистов, то зачастую лукавит. Очевидно лишь, что косметологическими процедурами артистка не брезгует.