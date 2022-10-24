Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+14° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
1 час назад

Эмили Ратаковски оправдалась за "чересчур вульгарное" платье

Газета.Ru

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски оправдалась за "чересчур вульгарное" платье. Об этом сообщает Insider. В новом выпуске видеорубрики "Модный флешбэк" на YouTube-канале Harper's Bazaar Эмили Ратаковски вспомнила свои самые спорные выходы, в частности, платье от Julien Macdonald, в котором она пришла на вечеринку издания в 2016 году.

Ратаковски оправдалась за "чересчур вульгарное" платье
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Это, наверное, самое противоречивое платье, которое я когда-либо надевала. Я даже не предполагала, какую реакцию оно вызовет. Помню, что некоторые назвали его чересчур вульгарным. Оно вызвало большие споры в сети, и несколько моих агентов злились на меня, согласившись с тем, что платье слишком сексуальное", — вспомнила она.

Сама Эмили, впрочем, так не считала. Она объяснила, что платье имело прозрачную вставку, благодаря которой она чувствовала себя в нем комфортно, однако на фотографиях ее не видно. Кроме того, Ратаковски добавила, что считает сексистами тех, кто назвал это платье "чересчур вульгарным".

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители