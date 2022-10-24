Американская модель и актриса Эмили Ратаковски оправдалась за "чересчур вульгарное" платье. Об этом сообщает Insider. В новом выпуске видеорубрики "Модный флешбэк" на YouTube-канале Harper's Bazaar Эмили Ратаковски вспомнила свои самые спорные выходы, в частности, платье от Julien Macdonald, в котором она пришла на вечеринку издания в 2016 году.

"Это, наверное, самое противоречивое платье, которое я когда-либо надевала. Я даже не предполагала, какую реакцию оно вызовет. Помню, что некоторые назвали его чересчур вульгарным. Оно вызвало большие споры в сети, и несколько моих агентов злились на меня, согласившись с тем, что платье слишком сексуальное", — вспомнила она.

Сама Эмили, впрочем, так не считала. Она объяснила, что платье имело прозрачную вставку, благодаря которой она чувствовала себя в нем комфортно, однако на фотографиях ее не видно. Кроме того, Ратаковски добавила, что считает сексистами тех, кто назвал это платье "чересчур вульгарным".