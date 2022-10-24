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1 час назад

Сестра Бузовой рассказала о неудачной попытке увеличить губы

Газета.Ru

Блогерша и бизнесвумен Анна Бузова призналась, что хотела увеличить себе губы. Этим она поделилась в социальных сетях. По словам Бузовой, несколько лет назад она планировала пройти косметическую процедуру по увеличению губ, так как ей хотелось сделать это "до трясучки". Однако блогерша отказалась от процедуры из-за того, что "не смогла терпеть" уколы.

Сестра Бузовой рассказала о неудачной попытке увеличить губы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Было так больно, мне казалось, что я умру", - объяснила бизнесвумен.

Она добавила, что все еще хочет увеличить губы, однако желание пропадает, когда девушка вспоминает о болезненных ощущениях из-за уколов. Бузова отметила, ее муж Константин Штрыкин против данной косметической процедуы.

"Говорит, что мои маленькие губы куда красивее", - поделилась блогерша.

Звёзды,Анна Бузова,
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