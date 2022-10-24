Сестра Бузовой рассказала о неудачной попытке увеличить губы

Блогерша и бизнесвумен Анна Бузова призналась, что хотела увеличить себе губы. Этим она поделилась в социальных сетях. По словам Бузовой, несколько лет назад она планировала пройти косметическую процедуру по увеличению губ, так как ей хотелось сделать это "до трясучки". Однако блогерша отказалась от процедуры из-за того, что "не смогла терпеть" уколы.