Сестра Бузовой рассказала о неудачной попытке увеличить губы

Блогерша и бизнесвумен Анна Бузова призналась, что хотела увеличить себе губы. Этим она поделилась в социальных сетях. По словам Бузовой, несколько лет назад она планировала пройти косметическую процедуру по увеличению губ, так как ей хотелось сделать это "до трясучки". Однако блогерша отказалась от процедуры из-за того, что "не смогла терпеть" уколы.
"Было так больно, мне казалось, что я умру", - объяснила бизнесвумен.
Она добавила, что все еще хочет увеличить губы, однако желание пропадает, когда девушка вспоминает о болезненных ощущениях из-за уколов. Бузова отметила, ее муж Константин Штрыкин против данной косметической процедуы.
"Говорит, что мои маленькие губы куда красивее", - поделилась блогерша.