Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+17° в 
USD 61.16EUR 60.16
Войти в почту
1 час назад

10-летняя дочь Бейонсе собралась купить украшение за миллионы рублей на аукционе

Lenta.ru

Дочь американской певицы Бейонсе Блю Айви собралась купить украшение люксового бренда за миллионы рублей на аукционе. Об этом сообщает Independent.

Дочь Бейонсе собралась купить украшение за миллионы рублей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

10-летняя знаменитость вместе с матерью и отцом, рэпером Jay Z, посетила мероприятие Wearable Art, которое состоялось в Лос-Анджелесе. Отмечается, что организатором ежегодного благотворительного вечера выступает бабушка девочки — 68-летняя Тина Ноулс-Лоусон. В текущем году ведущей аукциона стала актриса Кики Палмер.

Известно, что Блю Айви приняла участие в торгах, предложив 80 тысяч долларов (4,9 миллиона рублей) за бриллиантовые серьги дизайнера Лоррейна Шварца. Однако в конечном счете ювелирное изделие досталось основательнице Mielle Organics Монике Родригес, которая перебила ставку дочери Бейонсе, увеличив цену до 105 тысяч долларов (6,4 миллиона рублей).

Звёзды,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители