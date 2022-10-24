Дочь Бейонсе собралась купить украшение за миллионы рублей

Дочь американской певицы Бейонсе Блю Айви собралась купить украшение люксового бренда за миллионы рублей на аукционе. Об этом сообщает Independent.
10-летняя знаменитость вместе с матерью и отцом, рэпером Jay Z, посетила мероприятие Wearable Art, которое состоялось в Лос-Анджелесе. Отмечается, что организатором ежегодного благотворительного вечера выступает бабушка девочки — 68-летняя Тина Ноулс-Лоусон. В текущем году ведущей аукциона стала актриса Кики Палмер.
Известно, что Блю Айви приняла участие в торгах, предложив 80 тысяч долларов (4,9 миллиона рублей) за бриллиантовые серьги дизайнера Лоррейна Шварца. Однако в конечном счете ювелирное изделие досталось основательнице Mielle Organics Монике Родригес, которая перебила ставку дочери Бейонсе, увеличив цену до 105 тысяч долларов (6,4 миллиона рублей).