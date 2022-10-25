Галкин морально готов к смерти Пугачевой

Алла Пугачева и Максим Галкин* много лет вместе. Супруги даже обсудили, что будет после смерти Аллы Борисовны, ведь она на несколько десятилетий старше своего мужа.

«Разница наша с Аллой в возрасте налагает на меня двойную ответственность. И мы это проговаривали. Я себя стараюсь беречь», – отмечал Галкин*.

Он добавил, что чувствует ответственность перед детьми. Поэтому с появлением двойняшек Примадонна отошла от шоу-бизнеса, сосредоточившись на воспитании Лизы и Гарри. Максим Галкин* говорит, что Алла Пугачева хочет успеть чему-то научить своих детей. и хоть интервью на эту тему комик давал пару лет назад, сейчас ничего не изменилось – Примадонна все так же заботится о наследниках, пишет Teleprogramma.pro. Ранее «ФедералПресс» писал, что Максима Галкина* хотят лишить родительских прав. * Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента