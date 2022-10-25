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20 минут назад

Галкин морально готов к смерти Пугачевой

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Алла Пугачева и Максим Галкин* много лет вместе. Супруги даже обсудили, что будет после смерти Аллы Борисовны, ведь она на несколько десятилетий старше своего мужа.

Галкин морально готов к смерти Пугачевой
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Разница наша с Аллой в возрасте налагает на меня двойную ответственность. И мы это проговаривали. Я себя стараюсь беречь», – отмечал Галкин*.

Он добавил, что чувствует ответственность перед детьми. Поэтому с появлением двойняшек Примадонна отошла от шоу-бизнеса, сосредоточившись на воспитании Лизы и Гарри. Максим Галкин* говорит, что Алла Пугачева хочет успеть чему-то научить своих детей. и хоть интервью на эту тему комик давал пару лет назад, сейчас ничего не изменилось – Примадонна все так же заботится о наследниках, пишет Teleprogramma.pro. Ранее «ФедералПресс» писал, что Максима Галкина* хотят лишить родительских прав. * Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

Звёзды,Алла Пугачева,
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