У 58-летней супермодели Элль Макферсон появился новый бойфренд

Супермодель 90-х Элль Макферсон начала встречаться с американским музыкантом Дойлом Брамалом II, известным своей работой с Эриком Клэптоном и Роджером Уотерсом. Об этом сообщает австралийское издание News.com.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

По информации издания, отношения модели и музыканта "становятся серьезными", что подтверждают совместные фотографии в соцсетях.

"Элль и Дойл давно друг друга знают, но их отношения переросли в романтические лишь недавно", - цитирует издание источник, близкий к паре.

Он добавил, что модель путешествует по миру вместе с бойфрендом и уже познакомилась с его "взрослыми дочерьми".