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1 час назад

У 58-летней супермодели Элль Макферсон появился новый бойфренд

Газета.Ru

Супермодель 90-х Элль Макферсон начала встречаться с американским музыкантом Дойлом Брамалом II, известным своей работой с Эриком Клэптоном и Роджером Уотерсом. Об этом сообщает австралийское издание News.com.

У 58-летней супермодели Элль Макферсон появился новый бойфренд
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По информации издания, отношения модели и музыканта "становятся серьезными", что подтверждают совместные фотографии в соцсетях.

"Элль и Дойл давно друг друга знают, но их отношения переросли в романтические лишь недавно", - цитирует издание источник, близкий к паре.

Он добавил, что модель путешествует по миру вместе с бойфрендом и уже познакомилась с его "взрослыми дочерьми".

"Он боготворит ее и очень поддерживает в работе, связанной со здоровым образом жизни", - добавил источник.

Звёзды,Роджер Уотерс,Эрик Клэптон,
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