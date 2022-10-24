21-летняя дочь Ренаты Литвиновой показала тело в бикини

Дочь российской актрисы Ренаты Литвиновой , дизайнер Ульяна Добровская показала тело в бикини. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

21-летняя девушка разместила серию фото, на одном из которых она позирует перед зеркалом в черном бикини, держа в левой руке мобильный телефон. На остальных кадрах знаменитость запечатлена в купальнике зеленого цвета, в белой рубашке и сетчатых колготках, а также в полупрозрачном топе. «В общем, базовое», — подписала публикацию Добровская.