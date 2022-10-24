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54 минуты назад

21-летняя дочь Ренаты Литвиновой показала тело в бикини

Lenta.ru

Дочь российской актрисы Ренаты Литвиновой, дизайнер Ульяна Добровская показала тело в бикини. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

21-летняя дочь Ренаты Литвиновой показала тело в бикини
Фото: Lenta.ruLenta.ru

21-летняя девушка разместила серию фото, на одном из которых она позирует перед зеркалом в черном бикини, держа в левой руке мобильный телефон. На остальных кадрах знаменитость запечатлена в купальнике зеленого цвета, в белой рубашке и сетчатых колготках, а также в полупрозрачном топе. «В общем, базовое», — подписала публикацию Добровская.

Поклонники восхитились внешним видом модельера, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Шикарная!», «Очень красивая!», «Дерзко! Ульяна умеет удивлять. Мама вдохновляет?», «Королева», «В общем, базовая мода», — высказывались они.

Звёзды,Ульяна Добровская,Рената Литвинова,
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