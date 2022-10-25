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1 час назад

Вокалистка Garbage Ширли Мэнсон рассказала о проблемах с ментальным здоровьем

Lenta.ruиещё 2

Вокалистка Garbage Ширли Мэнсон дала совет близким людей, которые страдают от ментальных расстройств. Об этом и о собственных проблемах с психическим здоровьем борющаяся с депрессией певица рассказала в беседе с журналом Forbes.

Ширли Мэнсон рассказала о проблемах с ментальным здоровьем
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Журналист поговорил с Мэнсон за кулисами благотворительного мероприятия We Can Survive в Лос-Анджелесе, деньги от выручки за которое пойдут в фонд профилактики суицидов. «Я хрупкий, запутавшийся человек. Мне не слишком комфортно в обществе большую часть моей жизни. Понимаю, что значит быть в темноте. Я понимаю, что значит страдать от депрессии и низкой самооценки», — призналась она.

Артистка посоветовала больше общаться с людьми, чье ментальное и физическое здоровье находится под угрозой из-за мрачных мыслей. «Вот поговоришь с кем-нибудь пару часов, вдруг проходят сутки, и на следующий день все выглядит немного иначе. Можно действительно увязнуть в омуте отчаяния, и окружающие должны в нужный момент подхватить такого человека и не дать ему действительно перейти грань», — заключила она.

Звёзды,Ширли Мэнсон,
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