Ширли Мэнсон рассказала о проблемах с ментальным здоровьем

Вокалистка Garbage Ширли Мэнсон дала совет близким людей, которые страдают от ментальных расстройств. Об этом и о собственных проблемах с психическим здоровьем борющаяся с депрессией певица рассказала в беседе с журналом Forbes.

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Журналист поговорил с Мэнсон за кулисами благотворительного мероприятия We Can Survive в Лос-Анджелесе, деньги от выручки за которое пойдут в фонд профилактики суицидов. «Я хрупкий, запутавшийся человек. Мне не слишком комфортно в обществе большую часть моей жизни. Понимаю, что значит быть в темноте. Я понимаю, что значит страдать от депрессии и низкой самооценки», — призналась она.