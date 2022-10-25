Киркоров ответил назвавшей его «понаехавшим» Наргиз

Наргиз Закирова ополчилась против Филиппа Киркорова, который собрался приехать в Ташкент с концертом. На визит певца Закирова отреагировала нецензурно - соответствующее видео она выложила в социальные сети. Ответ Киркорова не заставил себя долго ждать.

Фото: 2x2.su 2x2.su

Напомним, Наргиз Закирова была практически изгнана из России за свои высказывания. Певице запретили въезд в Россию до 2072 года. Тогда она уехала в Узбекистан - но, неожиданно для всех, продолжила исполнять песни на русском языке. Интересно здесь то, что авторские права на композиции принадлежат Максиму Фадееву, а он, в свою очередь, через суд запретил Закировой их исполнять. Но певица запрет игнорирует и поёт эти песни, в том числе на корпоративах.

При этом Наргиз Закирова часто позволяет себе резкие суждения о российских артистах. В последний раз она эмоционально отреагировала на концерт Филиппа Киркорова в Ташкенте, который пройдёт 1 ноября. Увидев афишу выступления, Закирова нецензурно выругалась и заявила: "Понаехали".

Филипп Киркоров молчать не стал. Певец выложил публикацию в соцсети.

"Чтобы материться в сторону того, перед кем ещё вчера заискивала и лебезила - и совесть не пригодится", - заметил он.

Пользователи встали на сторону короля поп-эстрады:

"Он не врёт. Многие старались быть с ним в хороших отношениях. Молодец! Всё по фактам разложил. Филипп не мой кумир, но тут прав на все сто. Эта странная женщина должна гордиться тем, что артист такого уровня в принципе ей что-то написал".

Наргиз Закирова на фразу Филиппа Киркорова пока не отреагировала.