Седокова выкупила у Меладзе песню «ВИА Гры»

Певица Анна Седокова рассказала, что спустя 15 лет решила вернуться к своему творчеству в составе «ВИА Гра» и обратилась к своему бывшему продюсеру Константину Меладзе. Об этом она написала в соцсетях.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Артистка рассказала, что Меладзе обладает правами на песни группы. Ранее она пыталась всячески забыть о своем участии в этом коллективе.

«Я сразу же написала Константину Меладзе, что хотела бы купить права на эту песню. Он ответил: "Отличная идея!". Думаю, для него тоже важно, чтобы его песни продолжали жить», — рассказала она.

Седокова отметила, что над треком долго работала с аранжировщиками, пробуя новые варианты. По ее словам, песня будет выпущена в октябре, будет снят клип.

«Для меня это важный шаг, за которым стоит большая психологическая работа над собой», — подчеркнула она.