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1 час назад

Седокова спустя 15 лет решила вернуть часть своего прошлого из «ВИА Гры»

Слово и Дело

Певица Анна Седокова рассказала, что спустя 15 лет решила вернуться к своему творчеству в составе «ВИА Гра» и обратилась к своему бывшему продюсеру Константину Меладзе. Об этом она написала в соцсетях.

Седокова выкупила у Меладзе песню «ВИА Гры»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Артистка рассказала, что Меладзе обладает правами на песни группы. Ранее она пыталась всячески забыть о своем участии в этом коллективе.

«Я сразу же написала Константину Меладзе, что хотела бы купить права на эту песню. Он ответил: "Отличная идея!". Думаю, для него тоже важно, чтобы его песни продолжали жить», — рассказала она.

Седокова отметила, что над треком долго работала с аранжировщиками, пробуя новые варианты. По ее словам, песня будет выпущена в октябре, будет снят клип.

«Для меня это важный шаг, за которым стоит большая психологическая работа над собой», — подчеркнула она.

Ранее на Украине ввели санкции против украинских певиц Таисии Повалий, Ани Лорак и Седоковой. Меры включают блокировку активов.

Звёзды,Таисия Повалий,Константин Меладзе,Анна Седокова,
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