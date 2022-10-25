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3 часа назад

71-летняя модель снялась в бикини 40-летней давности и раскрыла секрет молодости

Lenta.ru

Бывшая модель Сюзи Монти, которая продолжила участвовать в съемках в пожилом возрасте, раскрыла секрет своей привлекательности. Ее историю приводит Daily Star.

71-летняя модель снялась в старом бикини и раскрыла секрет
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Жительница английского города Труро рассказала, что стала победительницей детского конкурса красоты в начальной школе и с тех пор начала фотографироваться для журналов. Ныне 71-летняя героиня материала по-прежнему позирует для соцсетей и модных брендов в купальниках, которые она носила в молодости.

«У меня есть зеленое бикини 40-летней давности, и я не намерена от него избавляться», — заявила она.

Монти призналась, что сохранила моложавую внешность благодаря здоровому образу жизни. Англичанка ни разу не прибегала к пластической хирургии и не красила свои темные от природы волосы.

«Люди не верят, что у меня свои волосы, но это так. Они все еще темные, густые и длинные, — поделилась она. — Я поддерживаю себя в форме с помощью длительных прогулок. Я не чувствую себя старой, мне все еще 21 год».

Кроме того, каждое утро манекенщица практикует медитацию, а также работает над собственной книгой и увлекается выпечкой.

Ранее в октябре российская певица и телеведущая Алсу призналась, что поддерживать молодость ей помогают аппаратные процедуры и уколы красоты. В то же время Алсу отметила, что не так часто посещает косметолога и не исключает влияние на свой внешний вид генетики.

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