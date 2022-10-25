Мэтью Перри рассказал о причине разрыва с Джулией Робертс

Артист заявил, что расстался со звездой «Красотки» всего через два месяца романа из-за неуверенности в себе. Он вспомнил, что чувствовал, будто ей его будет «всегда недостаточно».

«Я был сломлен, растоптан, непривлекателен. Поэтому вместо того, чтобы столкнуться с неизбежной агонией от потери ее, я расстался с прекрасной и блистательной Джулией Робертс », — поделился Перри . Он добавил, что не может «описать выражение замешательства» на лице актрисы, когда он сообщил ей о разрыве.

Ранее стало известно, что Мэттью Перри с помощью квантовой физики уговорил Джулию Робертс сняться в «Друзьях». Одна из создательниц шоу Марта Кауффман вспомнила, что для всей команды стало настоящим шоком то, что Робертс дала свое согласие на участие в «Друзьях». Ее коллега Кевин Брайт пояснил, что артистку убедил именно Перри. «Мэттью попросил ее принять участие в шоу. Она ответила ему: "Напиши мне статью по квантовой физике, и я сделаю это". Насколько я понимаю, он написал материал и отправил ей по факсу на следующий день», — рассказал Брайт.